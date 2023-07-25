Кучинскис призывает наградить полицейских, которые задержали сбежавшего из тюрьмы Ковалева

Министр внутренних дел Марис Кучинскис заявил Латвийскому телевидению, что хочет выделить тех полицейских, чьи оперативные действия помогли быстро задержать сбежавшего из Рижской Центральной тюрьмы Мариса Ковалева. Министр призывает наградить этих стражей порядка. Об этом пишет LSM.lv.

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Ковалев, который перелез через высокий забор из колючей проволоки и сбежал из тюрьмы, по-прежнему лечит травмированную ногу в тюремной болнице в Олайне. Как только здоровье позволит, он вернется в Центральную тюрьму, из которой ему удалось сбежать на четыре с половиной часа.

Кучинскис считает, что полиция проделала отличную работу по розыску беглеца. Ковалева нашли в более чем шести километрах от тюрьмы — на улице Симаня, в доме его матери.

Мужчина попал в тюрьму за попытку убийства спутника жизни своей бывшей девушки. Теперь его будут судить и за побег. Пока в тюрьме идет расследование того, как это стало возможным, полиция хочет отблагодарить сотрудников, которые помогли поймать беглеца.

"Пока я могу лишь выразить непонимание. Сразу был проведен анализ, он был найден в месте, которое рассчитали. Призову наградить лучших или хотя бы выделить их. Это тот случай, когда министр очень доволен работой полиции!", — заявил Кучинскис.

Поиски сбежавшего заключенного велись очень активно. В ходе поисковой операции были проверены автоводители. Полиция контролировала движение и проводила другие оперативно-розыскные мероприятия, что позволило найти Ковалева через четыре с половиной часа после его побега.