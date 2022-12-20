Кучинскис: устаревшие полицейские участки нужно переделать в современные помещения
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Устаревшие полицейские участки должны, наконец, превратиться в современные помещения, заявил новый министр внутренних дел Марис Кучинскис в интервью программе Rīta panorāma на ЛТВ.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Мы, наконец, должны превратить устаревшие полицейские участки в современные помещения. На данный момент речь идет о трех центрах. Чтобы снизить затраты, это будет аренда, а не строительство новых помещений. Это значит, что в ближайшие пару лет у полиции появится возможность улучшить свою работу", — подчеркнул Кучинскис.

Также министр сообщил, что сотрудникам органов внутренних дел повысят зарплату, хотя с учетом инфляции это повышение не будет слишком существенным.

"Мы также должны понять, где взять дополнительные средства", — сказал Кучинскис, напомнив, что безопасность является одним из приоритетов нового правительства.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае