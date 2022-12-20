Кучинскис: устаревшие полицейские участки нужно переделать в современные помещения

Устаревшие полицейские участки должны, наконец, превратиться в современные помещения, заявил новый министр внутренних дел Марис Кучинскис в интервью программе Rīta panorāma на ЛТВ.

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"Мы, наконец, должны превратить устаревшие полицейские участки в современные помещения. На данный момент речь идет о трех центрах. Чтобы снизить затраты, это будет аренда, а не строительство новых помещений. Это значит, что в ближайшие пару лет у полиции появится возможность улучшить свою работу", — подчеркнул Кучинскис.

Также министр сообщил, что сотрудникам органов внутренних дел повысят зарплату, хотя с учетом инфляции это повышение не будет слишком существенным.

"Мы также должны понять, где взять дополнительные средства", — сказал Кучинскис, напомнив, что безопасность является одним из приоритетов нового правительства.