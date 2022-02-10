Курьер Bolt ночью присылал клиентке неприличные сообщения

Некая женщина опубликовала в социальной сети Facebook пост, в котором рассказала, что курьер Bolt Food после доставки заказа сохранил ее номер телефона и потом начал звонить ей по ночам и присылать неприличные фото. В компании порталу Delfi подтвердили этот факт и подчеркнули, что курьер заблокирован, а предприятие готово сотрудничать с полицией.

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К своему посту женщина приложила снимок экрана мобильного телефона, на котором видно, что курьер звонил ей с иностранного номера в период с 4.20 по 4.41 ч. утра.

Руководитель Bolt Food в Латвии Мария Шаповалова в разговоре с Delfi отметила, что предприятие шокировано случившемся. "Мы сожалеем, что клиенту пришлось столкнуться с такой ситуацией. Мы незамедлительно заблокировали конкретного курьера, и он больше не может работать с приложением Bolt. Действия курьера - это злонамеренное использование личных данных, а также грубое нарушение правил Bolt. Мы полностью готовы сотрудничать с полицией", - отметила Шаповалова.

Она отметила, что курьерам доступны номера телефонов клиентов строго во время выполнения заказа. Они необходимы, чтобы помочь курьеру доставить заказ и это обычная практика в сфере доставки еды. "Все курьеры, перед тем как начать работать с приложением Bolt, проходят обучение о должном общении с клиентами", - пояснила представитель компании.

Государственная инспекция данных на запрос Delfi по конкретному случаю обещала ответить в ближайшее время. С пострадавшей женщиной связаться не удалось.