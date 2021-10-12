Курм: останки парома "Эстония" соскользнули со своего места и их сложнее обследовать

Организованная целевым учреждением Mare Liberum экспедиция к останкам парома "Эстония" выяснила, что две двери для пассажиров, ведущие на автомобильную палубу, были закрыты. Об этом во вторник на пресс-конференции в Таллинне рассказал руководитель ЦУ Mare Liberum Маргус Курм, по словам которого обследование правого борта судна оказалось гораздо более сложным делом, поскольку останки парома переместились.
Он сообщил, что в общей сложности сделано почти 25 000 фотоснимков, на основании которых будет составлена 3D-модель останков. "Модель отчетливо покажет и пробоины в корпусе судна", — подчеркнул Курм. Он добавил, что некоторые части корпуса судна снять не удалось, однако с точки зрения расследования причин катастрофы это и не важно. На составление модели 3D уйдет от 3 до 4 недель.
Курм рассказал, что роботу удалось пройти вдоль автомобильной палубы и углубиться на 60 метров, дойдя до центральной секции. В ходе этой операции выяснилось, что две двери для пассажиров, ведущие на автомобильную палубу, были закрыты. В лифте одна половина двери была открыта, вторая закрыта. При этом следов попытки взлома дверей снаружи нет. "Состояние дверей средней секции судна с точки зрения расследования это очень важная информация", — пояснил Курм.
По его словам, роботу не удалось дойти до задних дверей для пассажиров, ведущих на автомобильную палубу — этому препятствовали плохая видимость, останки автомобилей и высыпавшийся из машин груз. "Эти, задние двери, могут быть и в другом состоянии", — добавил он.
Курм сообщил, что останки парома в целом сейчас лежат не там, куда он первоначально лег сразу после катастрофы. "Останки парома сместились в южном направлении метров на десять", — пояснил он.
При этом останки парома сдвинулись не по природным причинам — в 1996 году там были проведены работы по подготовке к бетонированию места упокоения судна.
"Выяснение причин повреждений правого борта парома сложнее, чем мы думали год назад", — признал Курм. Он добавил, что в ходе скольжения по глинистому морскому дну корпус парома мог получить повреждения или деформироваться.
По словам Курма, следующим шагом могла бы стать операция по подъему грузовой рампы парома, а также фрагментов корпуса с повреждениями, которые можно было бы позднее обследовать. Важно было бы очистить останки парома от песка и ила, чтобы лучше увидеть поврежденные участки корпуса.