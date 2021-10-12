Курм: останки парома "Эстония" соскользнули со своего места и их сложнее обследовать

Организованная целевым учреждением Mare Liberum экспедиция к останкам парома "Эстония" выяснила, что две двери для пассажиров, ведущие на автомобильную палубу, были закрыты. Об этом во вторник на пресс-конференции в Таллинне рассказал руководитель ЦУ Mare Liberum Маргус Курм, по словам которого обследование правого борта судна оказалось гораздо более сложным делом, поскольку останки парома переместились.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он сообщил, что в общей сложности сделано почти 25 000 фотоснимков, на основании которых будет составлена 3D-модель останков. "Модель отчетливо покажет и пробоины в корпусе судна", — подчеркнул Курм. Он добавил, что некоторые части корпуса судна снять не удалось, однако с точки зрения расследования причин катастрофы это и не важно. На составление модели 3D уйдет от 3 до 4 недель.

Курм рассказал, что роботу удалось пройти вдоль автомобильной палубы и углубиться на 60 метров, дойдя до центральной секции. В ходе этой операции выяснилось, что две двери для пассажиров, ведущие на автомобильную палубу, были закрыты. В лифте одна половина двери была открыта, вторая закрыта. При этом следов попытки взлома дверей снаружи нет. "Состояние дверей средней секции судна с точки зрения расследования это очень важная информация", — пояснил Курм.

По его словам, роботу не удалось дойти до задних дверей для пассажиров, ведущих на автомобильную палубу — этому препятствовали плохая видимость, останки автомобилей и высыпавшийся из машин груз. "Эти, задние двери, могут быть и в другом состоянии", — добавил он.

Курм сообщил, что останки парома в целом сейчас лежат не там, куда он первоначально лег сразу после катастрофы. "Останки парома сместились в южном направлении метров на десять", — пояснил он.

При этом останки парома сдвинулись не по природным причинам — в 1996 году там были проведены работы по подготовке к бетонированию места упокоения судна.

"Выяснение причин повреждений правого борта парома сложнее, чем мы думали год назад", — признал Курм. Он добавил, что в ходе скольжения по глинистому морскому дну корпус парома мог получить повреждения или деформироваться.

По словам Курма, следующим шагом могла бы стать операция по подъему грузовой рампы парома, а также фрагментов корпуса с повреждениями, которые можно было бы позднее обследовать. Важно было бы очистить останки парома от песка и ила, чтобы лучше увидеть поврежденные участки корпуса.