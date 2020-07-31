Ландсбергис: действия омоновцев в Мядининкай — это нападение на государство и террор

Руководители Литвы в пятницу в Мядининкай почтили память жертв убийства, совершенного 29 лет назад, а близкие и очевидцы этой трагедии говорят, что скорбят по погибшим и что справедливости все еще недостаточно.

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31 июля 1991 года на пограничном посту Мядининкай, расположенном на границе с Белоруссией сотрудники советского ОМОН убили семь литовских офицеров — это Миндаугас Балавакас, Альгимантас Юозакас, Юозас Янонис, Альгирдас Казлаускас, Антанас Мустейкис, Станисловас Орлавичюс и Ричардас Рабавичюс от огнестрельных ранений головы 2 августа скончались в больнице. Врачам удалось спасти жизнь единственного тяжелораненого таможенника Томаса Шярнаса.

"Эти люди подверглись нападению коварного врага. Врага, который не хотел вступить в открытую борьбу, воспользовался утренними сумерками, обстоятельствами, чтобы сделать свое черное дело", — обращаясь к собравшимся, сказал президент Гитанас Науседа.

Он вместе с первой леди Дианой Науседене возложил цветы в память об убийстве, в церемонии также участвовали председатель сейма Викторас Пранцкетис, замещающий премьера министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, первый руководитель Литвы после восстановления независимлсти Витаутас Ландсбергис, министры и др. высокопоставленные лица.

По словам Ландсбергиса, в расследовании трагедии в Мядининкай не было сделано все, что можно было сделать.

"Справедливость — хотели ли мы провести ее в жизнь, или только имитировали, ограничив, в конце концов, до одного очень сомнительного преступника? Расследование или просто его имитация в изначально заданных строгих рамках, а на самом деле и ожидание (истечения) срока давности — это было так очевидно, пока президент Даля Грибаускайте не потребовала переквалифицировать преступления (и 13 января, и в Мядининкай)", — сказал Ландсбергис.

Ландсбергис охарактеризовал действия омоновцев как "нападение на государство" и "террор".

Ирена Маурушайтене, бывший инспектор Мядининкского поста, вспоминает, что она работала в ту смену, когда дежурили убитые, и накануне случившейся ночью трагедии ее отпустили домой.

"Мужчины собрались, посоветовались — я была единственная женщина, двое детей, отпустили (…) Были подозрительные события, но мы не обращали внимания, вечером я уехала домой, утром узнала обо всех этих страшных делах", — сказал журналистам женщина 73 лет.

"Я родилась второй раз — если бы они не отпустили меня домой, я лежала бы сейчас на Антакальнисе (на Антакальнисском кладбище — ред.) рядом со своими соратниками", — добавила она.

К 29-й годовщине трагедии в Мядининкай в пятницу также был приурочен и традиционный забег от Мядининкай до вильнюсского Антакальнисского кладбища, где похоронены погибшие.

В Вильнюсской евангелической лютеранской церкви в четверг уже состоялся вечер памяти Мядининкской трагедии, который провел Т. Шярнас. Сейчас Шярнас — вице-суперинтендант Евангелической лютеранской церкви.

За убийство в Медининкай бывший милиционер рижского ОМОНа Константин Михайлов приговорен к пожизненному заключению.

Три других омоновца: Андрей Лактионов, Чеслав Млыник и Александр Рыжов, — к самому суровому наказанию судами Литвы приговорены заочно, так как Россия отказывается их выдать.