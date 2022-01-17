Латвиец арестован по подозрению в шпионаже
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4 января 2022 года в прокуратуру поступило заявление Службы государственной безопасности о привлечении к уголовной ответственности лица, подозреваемого в многолетнем сотрудничестве с иностранной военной разведкой. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Латвийской Республики.

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14 января 2022 года прокурор прокуратуры Рижского судебного округа принял решение о привлечении вышеуказанного лица к уголовной ответственности за незаконный сбор информации и ее непосредственную передачу иностранной разведке, а также за хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения.

К обвиняемому применена мера пресечения — заключение под стражу. Продолжается досудебное разбирательство. Подробная информация в интересах следствия не предоставляется.

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