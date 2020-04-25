Латвиец на BMW на большой скорости прорвал латвийско-эстонскую границу
Foto: rus.err.ee

Поздно вечером в пятницу, 24 апреля, из Латвии в Эстонию на большой скорости мчался автомобиль BMW. На погранпункте он не остановился и попытался уйти от полицейского патруля. Эстонская полиция была вынуждена бросить под колеса автомобиля ежа, чтобы его остановить. В автомобиле было обнаружено небольшое количество марихуаны, сообщает rus.err.ee.

Поздно вечером сотрудники временного погранпункта на улице Сепа в городе Валга обратили внимание на остановившийся на латвийской стороне автомобиль BMW, водитель которого ехал в противоположном от границы направлении, но неожиданно развернулся и на большой скорости промчался мимо погранпункта из Латвии в Эстонию.

"Такой неожиданный маневр водителя дал повод полиции полагать, что водителю есть что скрывать от сотрудников правоохранительных органов. За ним по шоссе Йыхви-Тарту-Валга, проходящему через город Валга, отправился в преследование патруль, в преследовании приняли участие и другие патрули", - сказал оперативный дежурный Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.

Погоня продолжалась около пяти минут и завершилась на 210-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга, где полиция перекрыла дорогу ежами. Автомобиль с пробитыми колесами остановился, водитель был задержан.

Водителем оказался 47-летний гражданин Латвии, а в автомобиле нашли небольшое количество марихуаны.

"BMW отбуксировали на полицейскую парковку. В ходе расследования мы более подробно выясним основную причину прорыва границы и попытки скрыться от полиции. Сомнительно, что небольшое количество марихуаны, привело к такому серьезному нарушению", - предположил Вирк.

В ближайшее время полиция обратится в суд за разрешением об аресте правонарушителя.

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