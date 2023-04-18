Латвиец объявлен в международный розыск за участие в боевых действиях против Украины

Правоохранительные учреждения разыскивают гражданина Латвии Александра Малышева, который участвовал в боевых действиях и нападениях на Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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В Службе государственной безопасности (СГБ) сообщили агентству LETA, что уголовный процесс начат еще до полномасштабного российского вторжения в Украину, а именно 10 марта 2021 года. СГБ в ходе расследования установила, что Малышев по крайней мере с 2015 года находился в подконтрольной на тот момент поддерживаемым РФ сепаратистам Луганской области или так называемой "ЛНР".

Полученная СГБ информация свидетельствует о том, что Малышев длительное время входил в состав нелегально созданного военного формирования — так называемого 14-го батальона территориальной защиты 2-го армейского корпуса Народной милиции "ЛНР". Он участвовал в боевых действиях и нападениях на ВСУ, тем самым выступая против территориальной целостности Украины.

Получив комплекс доказательств об активном противоправном участии Малышева в вооруженном конфликте на востоке Украины, СГБ летом прошлого года направила материалы уголовного процесса в прокуратуру Рижского окружного суда, призывая начать уголовное преследование подозреваемого по статье Уголовного закона о противоправном участии в вооруженном конфликте.

На данный момент Малышев объявлен в международный розыск. СГБ призывает предоставлять любую информацию о его нынешней деятельности, написав на электронную почту info@vdd.gov.lv.

В прокуратуре агентству LETA подтвердили, что в августе прошлого года мужчине предъявлено обвинение. Учитывая, что он объявлен в розыск, в настоящее время процесс приостановлен.

Поправки к Уголовному закону, запрещающие противоправное участие в вооруженном конфликте за рубежом, вступили в силу 19 февраля 2015 года.

В предыдущие годы СГБ передала в прокуратуру для начала уголовного преследования несколько уголовных процессов в отношении латвийцев за участие в боевых действиях на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины. Часть обвиняемых удалось задержать в Латвии и осудить, а остальные объявлены в международный розыск.

В начале этого года стало известно, что СГБ начала уголовный процесс в отношении гражданина Латвии в связи с подозрениями в незаконном участии в начатой Россией войной в Украине. Ранее он служил в латвийской армии и был уволен с дисциплинарным взысканием.

Уголовный процесс начат в отношении мужчины, который был запечатлен на видео, опубликованном в социальных сетях. В нем он называет себя гражданином "ДНР" и на русском и латышском языках призывает министра обороны Латвии не отправлять солдат на Донбасс.

Упомянутый уголовный процесс является первым возбужденным СГБ делом по указанной статье Уголовного закона с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.