Латвиец пытался обойти санкции ЕС и отправить в Россию кондиционер стоимостью в 750 евро
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В начале декабря прокурор Прокуратуры по налоговым и таможенным делам направил в суд уголовное дело, по которому некий мужчина обвиняется в попытке экспорта из Латвии в Россию товаров, которые запрещено вывозить за пределы Европейского союза (ЕС).

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Обвиняемый, представляющий латвийское предприятие, в то время, когда ЕС ввел санкции, которые запрещают прямым или косвенным образом экспортировать товары определенного вида в Россию, дважды просил логистическую компанию доставить в Россию кондиционерное оборудование, стоимость которого превышает 750 евро.

В Таможенное управление Службы государственных доходов были переданы экспортные декларации, но учреждение запретило процедуры экспорта. Учитывая, что преступление было совершено в интересах юридического лица, был начат процесс о применении принудительных мер влияния к предприятию.

Уголовное дело передано в Рижский городской суд в общем порядке в отношении обвиняемого и применения мер принуждения к юридическому лицу.

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