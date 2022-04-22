Латвиец шпионил на военную разведку иностранного государства: дело ушло в суд
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Рижская окружная прокуратура передала суд Видземского предместья Риги материалы дела о шпионаже, в рамках которого к ответственности привлечен мужчина за незаконный сбор информации и ее передачу непосредственно иностранной разведывательной службе. Следствием было установлено, что латвиец действовал по заданию разведки.

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Согласно материалам дела, обвиняемый долгое время сотрудничал с иностранной военной разведкой и по заказу своих кураторов добывал для них информацию военного характера, а также сведения об объектах военной инфраструктуры.

Таким образом, по информации прокуратуры, обвиняемый представлял угрозу интересам безопасности Латвии, в том числе внутренней безопасности страны и возможностям национальной обороны.

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