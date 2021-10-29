Latvijas pasts предупреждает о новом виде мошенничества по электронной почте
Foto: Latvijas Pasts/Publicitātes foto

В настоящее время фиксируются новые случаи мошенничества в электронной среде, когда клиенты получают по электронной почте сообщения от мошенников о том, что посылка задержана, а для подтверждения доставки посылки предлагается провести оплату, сообщили представители Latvijas pasts.

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Латвийская почта предупреждает, что при получении подозрительных сообщений нельзя переходить по присоединенным ссылкам, следует обязательно проверить адрес электронной почты отправителя и ни при каких обстоятельствах не передавать мошенникам свои личные данные.

Адрес электронной почты и сайта Latvijas pasts заканчиваются на pasts.lv, а все остальное является поддельными сообщениями, подчеркивают представители компании.

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LETA

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