Latvijas pasts предупреждает о новом виде мошенничества в соцсетях и Facebook Messenger
Foto: F64

ГАО Latvijas pasts призывает клиентов обратить внимание на новые виды мошеннической деятельности в социальных сетях и в чате Facebook Messenger, сообщила представитель Latvijas pasts Винета Даниельсоне.

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Она указала, что в самый активный сезон удаленной торговли клиенты получают сообщения от мошенников, в которых их "информируют" о необходимости провести оплату для получения посылки и инструкции по перечислению денег.

Латвийская почта предупреждает, что при получении подозрительных сообщений нельзя переходить по присоединенным ссылкам и ни при каких обстоятельствах не передавать мошенникам свои личные данные.

Почта напоминает, что адресом сайта ГАО Latvijas pasts является pasts.lv и адреса электронной почты предприятия также заканчиваются на pasts.lv, а все остальное является поддельными сообщениями.

Даниельсоне призывает во всех случаях уточнять информацию в центре обслуживания клиентов Latvijas pasts по телефону 67008001 или 27008001 или по электронной почте info@pasts.lv.

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LETA

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LETA
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