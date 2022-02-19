Латвийцы считают наркотики проблемой гораздо реже, чем в других странах ЕС

По данным опроса Евробарометра, в Латвии значительно меньше людей считают употребление или распространение наркотиков проблемой, чем где-либо еще в Евросоюзе, сообщает агентство LETA.

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Респондентам было предложено оценить серьезность употребления или распространения наркотиков в их районе.

В ходе опроса 35% жителей Латвии заявили, что употребление или распространение наркотиков в Латвии является относительно незначительной проблемой. Еще 26% опрошенных отметили, что употребление или распространение наркотиков в Латвии вообще не проблема. 19% латвийцев считают, что употребление или распространение наркотиков является серьезной проблемой, а 16% полагают, что употребление или распространение наркотиков в Латвии является очень серьезной проблемой. 4% респондетов не имели мнения по этому вопросу.

В других странах Европы 29% респондентов полагают, что употребление или распространение наркотиков в их районе является относительно серьезной проблемой. А 25% опрошенных считают употребление или распространение наркотиков в своей местности очень серьезной проблемой.

В свою очередь, 24% респондентов из других стран ЕС считают, что проблема употребления или распространения наркотиков по соседству является относительно небольшой проблемой, что на 11 процентных пунктов меньше, чем в Латвии. 18% жителей других стран ЕС отмечают, что употребление или распространение наркотиков в их районе вообще не проблема, а еще 4% не смогли дать определенного ответа.

Респондентам было предложено оценить, какая из ситуаций, связанных с употреблением или распространением наркотиков, была наиболее острой проблемой. В Латвии 63% опрошенных считают, что наиболее острой проблемой являются "дорожно-транспортные происшествия, связанные с употреблением наркотиков или алкоголя и наркотиков". В других странах Европы этот вариант ответа выбрал 71% респондент.

Большая часть латвийцев (61%) полагает, что употребление наркотиков среди детей и подростков является актуальной проблемой в Латвии. На эту проблему в своих странах указали 67% опрошенных жителей ЕС.

Каждый второй опрошенный латвиец считает, что наркотики в Латвии слишком легко доступны. В других странах ЕС с этим согласны 67% респондентов.

53% респондентов в странах ЕС считают, что употребление тяжелых наркотиков, таких как крэк, героин и кокаин, является актуальной проблемой в их районе (в Латвии такой ответ выбрали 25%).

В ходе опроса также было предложено оценить, является ли доступность и употребление наркотиков основной причиной ухудшения общего качества жизни. 47% латвийцев не согласились с этим мнением, а 23% с этим категорично не согласились. В других странах ЕС 40% респондентов сказали "нет", а 22% были "атегорически не согласны".

Опросы проводились с 30 июня по 10 июля 2021 года. Сбор данных проводился путем опроса 1002 латвийцев и 25 713 европейцев.