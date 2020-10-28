Латвийская полиция выдала Эстонии подозреваемого в убийстве

Во вторник латвийская полиция передала эстонской стороне Романа Глуховченко, подозреваемого в том, что утром 22 августа в ходе ссоры, вспыхнувшей в баре таллиннского района Ласнамяэ, он убил мужчину ударом ножа.

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Поскольку суд уже ранее дал санкции на арест Глуховченко, новая процедура ходатайства об аресте не потребовалась.

24 октября департаменту полиции и погранохраны поступило от латвийских коллег сообщение, что вблизи Риги задержан объявленный в розыск в Эстонии 32-летний Роман Глуховченко, подозреваемый в убийстве на Ляэнемере теэ.

По словам главы бюро криминальной полиции Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, латвийская полиция задержала Глуховченко на улице, при задержании никто не пострадал.

22 августа после восьми часов утра полиции поступил вызов на Ляэнемере теэ в Ласнамяэ, где произошла драка. По предварительным данным, конфликт вспыхнул в баре, а его участники не были знакомы.

Конфликт продолжился на улице перед баром, где на 26-летнего мужчину напали с ножом, в результате он скончался в больнице. В ходе драки пострадали также 31-летняя женщина и 39-летний мужчина, которых после оказания первой помощи отпустили лечиться домой.

Полиция идентифицировала в качестве подозреваемых 30-летнего Максима Васильева, 34-летнего Илью Гайдаленко и Романа Глуховченко. Полиция задержала Васильева и Гайдаленко еще в августе, оба были арестованы, но Глуховченко сбежал.