Латвийская железная дорога до конца года уволит еще 684 сотрудника
Foto: LETA

ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) сообщило Государственной службе занятости о том, что до конца 2021 года планирует уволить 684 сотрудника.

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Как отмечает Panorāma на телеканале ЛТВ, цель увольнения сотрудников железной дороги — cокращение издержек

По данным Panorāma, в течение последних трех лет количество сотрудников ГАО Latvijas dzelzceļš сократилось с более 10 000 человек до 7 000 человек. В августе и октябре 2021 года концерн заявил, что будут уволены еще 684 сотрудника.

Представители LDz не согласились дать интервью тележурналистам, а в письменном ответе указали, что запланированное сокращение издержек поможет содержать инфраструктуру и обеспечить более эффективную работу.

Увольнения затронут как администрацию, так и железнодорожных рабочих в Риге и других регионах Латвии. Латвийский союз железнодорожников в целом поддержал решение об увольнениях. Поддержал это решение и министр сообщения Талис Линкайтс, указав, что LDz и впредь будет сокращать свои издержки.

Интерес к уволенным работникам железной дороги уже проявил международный аэропорт "Рига", где в настоящее время открыты 83 вакансии, а до конца года их может быть 150.

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Талис Линкайтс Latvijas dzelzceļš Аэропорт "Рига" Рига
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