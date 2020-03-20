Латвийские дальнобойщики возили из Голландии в Великобританию партии кокаина

Сотрудники Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) в марте этого года предотвратила деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией средств в крупных размерах, полученных от контрабанды наркотиков. В рамках уголовного процесса задержаны шестеро подозреваемых, к двум из них применен арест.

Как отмечает пресс-центр VID, задержание международной преступной группировки проводилось на основании оперативно-розыскных мероприятий. Следователям было известно, что одним из членов группировки является гражданин Эстонии с видом на жительство в Латвии.

Группировка занималась нелегальным провозом, хранением, перемещением и реализацией кокаина в крупных размерах. Контрабанада осуществлялась по маршруту Нидерланды — Великобритания. Наркотики перевозили в грузовиках, скрывая кокаин в грузах. В преступную схемы были вовлечены граждане Латвии — водители тягачей, которые перевозили наркотики, а затем в Латвии передавали организаторам контрабанды средства, полученные преступным путем.

В рамках начатого уголовного процесса проведено 10 обысков в Риге, Рижском районе и Елгаве. Во время обысков были найдены и изъяты компьютеры, мобильные телефоны, носители информации, а также 108 000 евро, 4 010 долларов США и 37 450 российских рублей наличными. Изъяты также ювелирные украшения, пять легковых автомобилей, один грузовик с прицепом, два квадроцикла, электроскутер, электровелосипед, три велосипеда и др. Также налоговики наложили арест на счета и ряд изъятых вещей.

Следствие продолжается.