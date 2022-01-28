Латвийские военнослужащие присваивали оружие и экипировку, а затем продавали их в интернете

Специализированная прокуратура по организованной преступности и другим отраслям предъявила обвинения шестерым лицам, подозреваемым в присвоении огнестрельного оружия и его продаже в интернете. Среди обвиняемых — четверо теперь уже бывших военнослужащих Национальных вооруженных сил Латвии. Уголовный процесс был начат летом 2018 года.

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По делу выдвинуты обвинения в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, повлекшем тяжкие последствия. Также бывшие бойцы НВС обвиняются в хищении чужого имущества в крупных размерах и отмывании средств в особо крупных размерах.

По информации Генпрокуратуры, своим преступными действиями обвиняемые нанесли государству ущерб в размере более 100 000 евро, хотя часть присвоенного им имущества удалось вернуть.

Согласно материалам дела, военнослужащие присваивали себе огнестрельное оружие и боеприпасы.

В пресс-центре НВС сообщили, что данное дело является чрезвычайным случаем, и все связанные с ним инструкторы уже освобождены от службы. Чтобы избежать повторения ситуации, в Национальных вооруженных силах введены повышенные меры контроля, многие процессы теперь оцифрованы.

Напомним, что уголовный процесс по этому делу был начат Военной полицией (ВП) в августе 2018 года. Уголовный процесс о злоупотреблении служебным положением, а также о присвоении материально-технических средств разного вида вооружения в крупных размерах, совершенном в течение длительного времени в организованной группе.

Расследовались также факты неразрешенного приобретения и реализации боеприпасов к огнестрельному оружию, составных частей огнестрельного оружия в составе организованной группы. Во время инвентаризации, проведенной ВП, была обнаружена пропажа приборов ночного видения.

Продолжая расследование, ВП начала в феврале 2020 года уголовный процесс и возможной краже боеприпасов в 17-м батальоне боевой поддержки Земессардзе (Марупский край).