Латвийские военнослужащие за 10 лет украли с армейских складов имущество на 340 000 евро

В суд направлено объемное дело по делу о хищении имущество с военных складов Национальных вооруженных сил Латвии. Хищения происходили в течение десяти лет, среди присвоенного имущества оказались и подаренные США приборы ночного видения. Всего на скамье подсудимых оказались шесть человек, включая четверых военнослужащих.

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Согласно материалам дела, в 2017 году США передало в дар латвийской армии оборудование, в том числе и приборы ночного видения. Спустя примерно год американские партнеры поинтересовались, как используются приборы, и оказалось, что их нет на складе. Также установили, что оборудование, которое оценили в 100 000 долларов, в течение года не было поставлено на учет, также его не передали на ответственное хранение.

К расследованию дела подключились прокуратура и Военная полиция, выяснившие, что в течение примерно 10 лет с армейских складов пропало много оборудования, включая боеприпасы к огнестрельному оружию, штыки, магазины для патронов и патроны на общую сумму 339 663 евро.

Среди обвиняемых по этому делу оказались многолетний сотрудник Военной полиции Денис Артамонов, который ранее управлял одним из армейских складов, специалист по вооружению Константин Фирсов и другие. Следствие установило, что оружие и амуниция со складов передавалась за денежное вознаграждение частному лицу Андрею Станишевскому.

Установлено, что Станишевский вывозил из Латвии и перепродавал оружие в странах Евросоюза и другие государства. Во время обыска у обвиняемого нашли часть украденных со складов вещей, однако приборов ночного видения из США у него не обнаружили. Вместе со спутницей жизни Станишевский обвиняется также в отмывании 183 000 евро.

Процесс по этому делу начнется 24 мая в суде Видземского предместья Риги.