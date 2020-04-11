Латвийский мошенник выдавал себя в Facebook за торговца масками: полиция просит отозваться пострадавших
Foto: LETA

Госполиция начала уголовный процесс по ряду случаев, в которых неизвестный пока что мошенник предлагал в интернете латвийцам приобрести медицинские маски и средства дезинфекии, а затем пропадал с деньгами.

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Как рассказали DELFI в полиции, злоумышленник создал в соцсети Facebook профили под именами Andris Paskovs, Aija Aija, Aija Askova, Aija Paskova, и выдавал себя за торговца масками и дезинфекторами.

Заинтересовавшихся он просил перечислить ему деньги на счет LV31LPNS0005703552531 или LV14RIKO0001050725581, обещая после получения перевода отправить заказ посредством услуг пакомата. Однако после того, как жертва отправляла деньги, делец прекращал общение.

В Госполиции заверили, что расследование данного случая идет активно. Не исключено, что преступник работал и под другими именами и через другие банковские счета. Правоохранительные органы просят отозваться тех, кто пострадал от аналогичных действий мошенника.

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