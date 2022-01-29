Латвийско-белорусскую границу за сутки пытались пересечь 47 раз

В пятницу, 28 января, пограничники предотвратили 47 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

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С 10 августа прошлого года предотвращено незаконное пересечение государственной границы 5387 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы задержаны два человека. Им по гуманитарным причинам было позволено пересечь границу.

С момента введения чрезвычайной ситуации по гуманитарным соображениям было позволено пересечь границу 113 лицам, а задержаны с тех пор 465 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября прошлого года чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. В октябре правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.

С 13 декабря наблюдается повышенная активность попыток мигрантов пересечь границу с Латвией.