Латвийское турагентство исчезло с деньгами клиентов на 49 тысяч евро

Несколько человек доверились латвийскому туристическому агентству 3Travel, тесно связанному с SIA Ceļojumzinis и стали жертвами мошенничества. Агентство приобрело туры у нескольких туроператоров, продало их и исчезло, не вернув деньги за отмененные путешествия. Госполиция возбудила уголовное дело, сообщает Rus.LSM.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кристапс рассказал, что планировал поездку в Турцию с семьей. Оплата была произведена вовремя, как указано в договоре. Путешествие стоимостью 1600 евро отменили из-за Covid-19. Турагентство предложило поездку в другое место, но семья отказалась.

"Они обещали, что деньги будут, готовы были вернуть по частям. Мы только звонили, писали, а потом они больше не поднимали трубку", — рассказала Арета.

Семья Вии, два года копившая на поездку в Таиланд, потеряла почти 5000 евро из-за той же фирмы.

"В ноябре 2019 года мы внесли первую оплату в офисе 3Travel. Остальные средства были переведены через интернет-банк. За два дня до поездки позвонили, сказали, что она откладывается на осень. Деньги заплачены, ковид закончился, поедем осенью. Наступила осень — нет-нет, еще, мол, ничего не открылось, все закрыто, после Нового года поедем", — вспоминает Вия.

Но и после нового года поездка не состоялась. Хозяина агентства уже нельзя было застать, а офис ликвидировали. Сейчас, в Риге по адресу Гертрудес 31, работает еще одна туристическая компания, но она не имеет отношения к 3Travel.

В Центре защиты прав потребителей пояснили, что это нормальная практика, когда туристическое агентство покупает запланированную поездку у туроператора и перепродает ее. Чтобы люди не теряли деньги, ответственность за поездку лежит как на туроператоре, так и на агентстве.

"Если есть идентифицируемый туроператор, услуги которого были проданы этой печально известной компанией, то потребитель по-прежнему имеет право на получение денег, уплаченных этому оператору. Потому что потребитель может рассчитывать на путешествие независимо от того в какой момент деньги переводятся от турагентства к туроператору: есть два ответственных лица, если один выходит из игры, то другой погасит долг", — пояснила пресс-секретарь центра Санита Гертмане.

В данном случае к ответственности привлекается SIA Ceļojumzinis, чьей дочерней компанией и является туристическое агентство 3Travel.

Представитель полиции Анце Розите сообщила, что до сих пор в правоохранительные органы обратились 39 человек, а общая сумма убытков на данный момент составляет 49 711 евро. "Мы все еще продолжаем получать новые заявления от потерпевших. Учитывая, что расследование находится в активной стадии уголовного производства, мы не можем предоставить более подробную информацию", — сказала Розите.

Полиция просит отозваться всех обманутых SIA Ceļojumzinis — внесших предоплату или полную стоимость поездки, но так и не отправившихся в путешествие.