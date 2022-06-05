Латвия не может получить многомиллионное имущество, арестованное по делу Лембергса
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Скоро исполнится два года, как суд обязал государство принять в собственность арестованное по делу Айварса Лембергса имущество, в том числе части многих — тоже ценных — компаний. Но этого до сих пор не сделано. Хранитель имущества швейцарский юрист Рудольф Мерони жалуется, что от него хотят невыполнимых требований, сообщает программа LTV "de facto".

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Почти два года назад Рижский окружной суд отстранил Рудольфа Мерони от хранения арестованного имущества: суд не убедили отчеты юриста, и полиция начала расследование возможной растраты имущества.

Суд обязал Мерони передать изъятое имущество Агентству государственной безопасности. Но вскоре стало ясно, что легкой прогулки у агентства не будет. Швейцарский юрист пожаловался, что агентство присылает письма на латышском языке, который он не понимает.

Видимо, не справившись, агентство решило нанять помощников — был объявлен конкурс для юристов и аудиторов. Заявки подали четыре претендента, но 21 февраля закупочная комиссия приостановила тендер. Официальная причина — задача, поставленная перед агентством по депонированию имущества, отменена.

Ни ведомство, ни МВД под предлогом сохранения секретности не дали никаких объяснений своим действиям и призвали по всем вопросам обращаться в суд, рассматривающий дело Лембергса. Рижский окружной суд признал, что ничего не изменилось — принятое в 2020 году решение о переходе имущества от Мерони остается в силе, но о результатах суд умалчивает.

"Коллегия Уголовного суда получила информационное сообщение МВД под названием "О мерах, необходимых для обеспечения исполнения решения суда"… МВД предоставило сообщению статус ограниченного доступа. с этими материалами дела ознакомиться невозможно", — письменно ответила судья Сандра Амола.

Бывший министр внутренних дел Мария Голубева сообщила программе, что Кабинет министров в этом году принял решение о дальнейших действиях по изъятию имущества, но подробно рассказать об этом не может, так как вопрос обсуждался на закрытом заседании.

"Конечно, решение суда тоже имеет силу, в этом нет никаких сомнений, но Кабмин принял конкретное решение о том, как мы поступим с исполнением этого решения суда", — пояснила Голубева.

Известно только, что правительство поручило Министерству юстиции проработать новый законопроект об управлении акциями арестованных компаний. Однако срок не говорит о срочности — документ нужно подготовить к декабрю. В Минюсте подчеркивают, что эта задача связана не только с делом Лембергса, и что им следует сначала изучить опыт других стран.

Прокурор Айвис Залужинскис, который ведет уголовное расследование дела Лембергса, не был проинформирован о том, что по крайней мере часть арестованного имущества передали Рудольфу Мерони почти за два года.

В 2007 году Генеральная прокуратура доверила швейцарскому адвокату Мерони, как бывшему юристу Айвара Лембергса, хранение имущества, конфискованного по уголовному делу на сумму, оцениваемую в сотни миллионов евро. В каком состоянии сейчас находится имущество, прокурор сказать не может.

"Чтобы ответить на этот вопрос, этим должно было бы заняться Агентство государственной безопасности, которое обязано выполнить решение суда. Какое имущество в настоящее время существует в природе, где оно находится и может ли оно быть оборотным?" — задается вопросом Залужинскис.

Ранее неоднократно сообщалось, что Рудольф Мерони управляет возможными долями Лембергса в крупных вентспилсских транзитных компаниях. При этом днежные потоки иногда настолько непрозрачны, что аудиторы отказываются подписывать годовые отчеты. В адрес Мерони часто звучала критика о том, что он использовал полученный статус управляющего активами для получения контроля в занимающихся транзитом грузов компаниях Вентспилса. Например, в компании Ventbunker, аудиторы сомневались в возможности взыскания 70 млн евро.

Лембергс неоднократно жаловался на действия Мерони с арестованными активами. В связи с деятельностью Мерони Госполиция возбудила одно уголовное дело.

Рудольф Мерони отказал в интервью передаче "de facto", но отправил подписанное заявление. "Система правосудия в Латвии явно несовершенна в отношении арестованных активов и управления ими в уголовном деле Лембергса", — пишет Мерони. Он подчеркивает, что это неправда, что он незаконно отказывается передавать арестованные активы.

Швейцарский адвокат отмечает, что уголовное дело полиции о хищении имущества прекращено и не было возбуждено непосредственно против него. Это признал и прокурор. Мерони видит в случившемся заговор.

Глава Управления по борьбе с организованной преступностью Гитс Мундурс, подписавший заявление полиции в суд о возможном растрате имущества Рудольфом Мерони, является мужем судьи Ирины Янсоне. "Похоже, что закрытое уголовное дело могло быть возбуждено как предлог для отстранения [Мерони] от должности доверенного лица", — полагает он.

С предложением начать расследование Мерони обращался и в Бюро внутренней безопасности, и в прокуратуру, но оба учреждения не видели проблемы.

Что касается процесса возвращения имущества, то Мерони вновь заявил, что агентство не согласно с его предложениями, но ничего не предлагает взамен. Швейцарец также отмечает, что часть сертификатов на акции находится не у него, а у суда, поэтому они не могут быть переданы.

Следует отметить, что не все расследования, связанные с действиями Мерони, закрыты. В прошлом году по заявлению суда полиция возбудила уголовное дело о невыполнении решения суда от 2020 года, а именно о невозврате имущества.

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