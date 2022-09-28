Латвия отказала во въезде в страну еще восьми гражданам России

Во вторник, 27 сентября, во въезде в Латвию было отказано 12 иностранцам, в том числе восьми гражданам России, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

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Восьми россиянам, двум гражданам Молдовы и одному гражданину Украины было отказано во въезде в Латвию на пунктах пропуска в Виентули, Терехово, Силене, Патерниеки и аэропорту "Рига", поскольку у иностранцев не было действующей визы или вида на жительства. Также во въезде было отказано одному гражданину Израиля, поскольку у него не было действующего документа для путешествия.

Упомянутые люди вернулись в страны, откуда они приехали.

На пункт погранконтроля Гребнево и Терехово также прибыли один гражданин Беларуси, один гражданин Узбекистана и один уроженец Таджикистана. Все они нарушили условия пребывания в странах Шенгенской зоны. Лица привлечены к административной ответственности.

В ходе мероприятий иммиграционного контроля внутри страны были выявлены нарушения правил въезда или проживания у 11 человек — восьми граждан РФ, одного гражданина Эстонии, одного гражданина Латвии и одного гражданина Азербайджана.

В связи с объявленной в России мобилизацией с сегодняшнего дня и в течение трех месяцев будет действовать режим чрезвычайной ситуации в Алуксненском, Балвском и Лудзенском краях, а также в портах, аэропортах, местах пересечения границы на аэродромах и железных дорогах.