Латвия пожертвует Никарагуа вакцины от Covid-19 на сумму 16 млн евро
Foto: LETA

Латвия пожертвует Никарагуа 849 420 доз вакцины Comirnaty от Covid-19. Общая стоимость жертвуемых вакцин составит 16,6 млн евро, сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Решение о пожертвовании принято с учетом эпидемиологической ситуации в Латвии и завершением активной фазы вакцинации от Covid-19.

В настоящее время в связи с тем, что пандемия "Covid-19" отступила, в некоторых регионах мира наблюдается переизбыток вакцин, в результате они в больших объемах жертвуются, особенно менее состоятельным странам мира и государствам Южного полушария. В Латвии запас вакцин, как и в других странах Европейского союза, создавался с тем, чтобы обеспечить достаточное количество вакцин различных производителей, поэтому Латвия может внести свой вклад в глобальную борьбу с пандемией.

Ранее Латвия уже пожертвовала около миллиона вакцин Тунису, Молдове, Албании, Кении, Грузии, Вьетнаму, Египту и Бенину, а также передала вакцины для пожертвования в механизм COVAX.

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