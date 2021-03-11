Латвия "заморозила" подозрительные деньги на сумму 450 миллионов евро

Служба финансовой разведки Латвии (FID) в прошлом и в этом году издала распоряжения на "заморозку" возможно полученных преступным путем денежных средств на сумму примерно 450 миллионов евро, заявил в четверг министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

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Он указал, что после вынесения судебных приговоров эти средства могут быть конфискованы и государство эти деньги может потратить на благо жителей.

Одновременно министр призвал Комиссию рынка финансов и капитала активно работать с финансовым сектором, чтобы для предпринимателей не создавать неподъемное административное бремя, не было трудностей с открытием банковского счета и чтобы вести предпринимательскую деятельность в Латвии можно было вести эффективнее, чем у соседей.

Гиргенс также сообщил о планируемых инвестициях в работу правоохранительных органов и ходе согласования новой системы оплаты.

Необходимы 27,3 миллиона евро, чтобы часть этих средств направить на приведение в порядок полицейских участков, многие из которых находятся в плачевном состоянии.