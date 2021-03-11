Латвия "заморозила" подозрительные деньги на сумму 450 миллионов евро
Foto: Pixabay

Служба финансовой разведки Латвии (FID) в прошлом и в этом году издала распоряжения на "заморозку" возможно полученных преступным путем денежных средств на сумму примерно 450 миллионов евро, заявил в четверг министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он указал, что после вынесения судебных приговоров эти средства могут быть конфискованы и государство эти деньги может потратить на благо жителей.

Одновременно министр призвал Комиссию рынка финансов и капитала активно работать с финансовым сектором, чтобы для предпринимателей не создавать неподъемное административное бремя, не было трудностей с открытием банковского счета и чтобы вести предпринимательскую деятельность в Латвии можно было вести эффективнее, чем у соседей.

Гиргенс также сообщил о планируемых инвестициях в работу правоохранительных органов и ходе согласования новой системы оплаты.

Необходимы 27,3 миллиона евро, чтобы часть этих средств направить на приведение в порядок полицейских участков, многие из которых находятся в плачевном состоянии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

6

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать