Легковушка столкнулась с автобусом: пострадали четыре человека

По данным пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 4 февраля, на 7-м км дороги Тукумс — Кандава (волость Яунсату) столкнулись Peugeot Boxer и пассажирский автобус Setra S313.

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Как отмечают в полиции, водитель легкового автомобиля выбрал

скорость, не соответствующую дорожным и метеорологическим условиям. Из-за этого машина стала неуправляемой, выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате аварии пострадали четыре человека, однако от госпитализации они отказались.