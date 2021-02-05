Легковушка столкнулась с автобусом: пострадали четыре человека
Foto: Shutterstock

По данным пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 4 февраля, на 7-м км дороги Тукумс — Кандава (волость Яунсату) столкнулись Peugeot Boxer и пассажирский автобус Setra S313.

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Как отмечают в полиции, водитель легкового автомобиля выбрал
скорость, не соответствующую дорожным и метеорологическим условиям. Из-за этого машина стала неуправляемой, выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате аварии пострадали четыре человека, однако от госпитализации они отказались.

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