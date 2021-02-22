Лембергс доставлен в Центральную тюрьму, ему будет сделан тест на Covid-19

Мэр Вентспилса Айвар Лембергс в понедельник во второй половине дня был доставлен в Центральную тюрьму Риги, в ближайшее время ему будет сделан тест на Covid-19, свидетельствуют данные агентства LЕТА.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Лембергс в 2007 году уже провел несколько месяцев в Центральной тюрьме.

Как сообщили в Управлении мест заключения, после доставки в тюрьму проводится медицинский осмотр заключенного. С учетом требований эпидемиологической безопасности новый заключенный размещается отдельно от других заключенных на 14 дней для наблюдения за состоянием здоровья. Затем проводится тест на Covid-19, и, если он отрицательный, человек помещается в назначенную камеру.

Как сообщалось, сегодня Рижский окружной суд приговорил Лембергса к тюремному заключению на пять лет с конфискацией имущества. Также он должен заплатить штраф в размере 20 000 евро.

После оглашения приговора мэр Вентспилса был арестован в зале суда. В срок тюремного заключения ему зачислено время, проведенное в тюрьме и под домашним арестом — с 14 марта по 10 июля 2007 года и с 10 июля 2007 года по 22 февраля 2008 года.

Суд постановил, что Лембергс должен выплатить крупные денежные суммы нескольким потерпевшим.

По части обвинений Лембергс был оправдан.

Сын Лембергса Анрийс приговорен к двум годам и месяцу тюрьмы с конфискацией имущества, а партнер Лембергса по бизнесу Ансис Сормулис — к двум годам тюрьмы с конфискацией имущества. Ему засчитано примерно месячное пребывание под арестом в 2007 году.

Стороны могут обжаловать решение суда в апелляционном порядке в Рижском окружном суде, а также подать кассационную жалобу в Верховный суд.

Прокуратура требовала приговорить Айвара Лембергса к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также к штрафу в размере 150 минимальных заработных плат (64 500 евро).

Прокуратура обвиняет Лембергса во взяточничестве в особо крупных размерах, легализации преступно нажитых финансовых средств и другого имущества, в служебном подлоге и участии в сделках, запрещенных в связи с занимаемой должностью, в злоупотреблении служебным положением и других преступлениях.

В частности, мэр Вентспилса обвиняется в вымогательстве 20% долей капитала ООО Puses у потерпевшего Валентина Кокалиса стоимостью 20 275 евро и в вымогательстве 26 долей капитала компании Multinord AG у потерпевшего Айнара Гулбиса стоимостью 14 797 евро.

Он обвиняется в вымогательстве у Гулбиса 12 долей капитала Multinords AG на сумму 7 359 евро и в вымогательстве 30 долей капитала "Ventk Company Limited" у Гулбиса на сумму 17 672 евро.

Лембергса также обвиняют в вымогательстве 2130 долей капитала ООО"Lat Transnafta у его участников — ООО Man-Tess, компании SWH Riga Zurich AG, АО Naftas Parks — 100, АО Banka Baltija и Владимира Крастиньша.

Мэр Вентспилса обвиняется в подделке документа в 1996 году и в составлении фальшивого документа во второй половине 1996 года.

Согласно обвинению, Айвар Лембергс занимался легализацией преступно нажитого имущества, включая финансовые ресурсы, в группе лиц по предварительному сговору, а также в организованной группе с Анрийсом Лембергсом и Сормулисом легализовал средства в размере 6,996 млн евро в период с конца 1999 года по июль 2006 года.

В обвинительном заключении говорится, что мэр Вентспилса при поддержке своего сына Анрийса и Сормулиса способствовал и вопреки запрету участвовал в сделках с недвижимостью, получая материальную выгоду и злоупотребляя служебным положением.

Лембергс как депутат Вентспилсской городской думы и член правления Вентспилсского свободного порта осуществлял свои полномочия в ситуации конфликта интересов, участвуя в принятии 330 решений.

Лембергс также обвиняется в том, что в течение девяти лет указывал ложную информацию в декларациях должностного лица, утаивая свое право собственности на акции 29 компаний, зарегистрированных за рубежом.