Лесные пожары в Вентспилсе у нефтебазы: задержан подозреваемый

В Вентспилсе задержан молодой человек, подозреваемый в злонамеренном поджоге леса в районе нефтяной базы и химзавода. В момент задержания он был сильно пьян, сообщает Госполиция.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сообщение о горящих лесе и сухой траве Госполиция получила в четверг, 15 июня. На месте происшествия полицейских встретили сотрудники охранной фирмы, которые задержали молодого человека — тот находился на месте возникновения пожара. Возможный поджог зафиксировали камеры видеонаблюдения.

При проведении теста на алкоголь в выдохе молодого человека было констатировано алкогольное опьянение более двух промилле. Молодой человек был доставлен в полицейский участок для дальнейших следственных действий.

Против подозреваемого возбуждено административное дело за нарушение закона о пожарной безопасности и противопожарной защите. Наказание за такое правонарушение предусматривает штраф в 280 до 700 евро.

Как отметили в Госполиции, возникшие лесные пожары мог нанести серьезный ущерб Вентспилсу – с одной стороны леса находится нефтяная база, а с другой — завод по переработке химикатов. Только благодаря работе сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и других оперативных и муниципальных служб в течение нескольких часов распространение пожаров было ограничено.

Уже сообщалось, что общая площадь пожаров составила около девяти гектаров.

Из-за продолжительной засухи в настоящее время даже малейшая искра может привести к разрушительным и обширным лесным пожарам, поэтому лесные службы призывают жителей полностью избегать любое использование огня в лесу.

Представители ГПСС также напоминают, что из-за длительной засухи повышенная огнеопасность есть не только в лесах, но и на лугах, газонах, деревьях, строительных конструкциях.