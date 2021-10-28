Лиепайская больница сообщила в полицию о подозрительном ковид-сертификате

Лиепайская больница сообщила в полицию о своих подозрениях в том, что у одного из пациентов с Covid-19, находящихся на лечении в отделении интенсивной терапии, может быть поддельный сертификат о вакцинации, сообщила специалист больницы по связям с общественностью Индра Грасе.

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Сегодня в Лиепайской региональной больнице проходят лечение 77 пациентов с диагнозом Covid-19, из них в реанимации находятся 14 человек, девяти требуется искусственная вентиляция легких ввиду крайне тяжелого состояния. В больнице проходят лечение двое детей и одна беременная женщина, у которых диагностирован"Covid-19.

Грасе сообщила, что в минувшие сутки в больницу поступили девять пациентов с Covid-19. Восемь из них не вакцинированы. Вакцинированный пациент, у которого не наблюдается тяжелого хода заболевания, лечится в одном из отделений Covid-19.

У врачей имеются обоснованные подозрения, что у одного из помещенных в реанимацию больных в тяжелом состоянии - поддельный сертификат о вакцинации. У мужчины 60 лет повреждены 50% легких, и он получает кислородную терапию.

Информация о возможном фальшивом сертификате передана в полицию, сообщила Грасе.

Поскольку число пациентов с коронавирусом продолжает расти, в Лиепайской региональной больнице закрыто еще одно стационарное отделение, которое теперь перепрофилировано для лечения Covid-19. Закрыто отделение кардиологии и внутренних болезней, пациенты из него переведены в другие отделения стационара.

Как сообщалось, ранее были закрыты стационарное реабилитационное отделение и одно из отделений хирургического профиля. В результате в целом на лечение пациентов с Covid-19 в больнице выделено 119 мест.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в лечебные учреждения Латвии поступил 171 пациент с коронавирусом, 139 человек выписаны, общее количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось с 1461 до 1439.