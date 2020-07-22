По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС 21 июля в 17.12 было получено сообщение о том, что в Лиепае, в море, недалеко от берега замечен утонувший человек.

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По данным "Курземес вардс", сначала спасатели нашли на пляже одежду, а затем примерно в 30 метрах от этого места обнаружили утопленника. Вызванные сотрудники Службы неотложной медицинской помощи констатировали его смерть.

В ГПСС сообщили, что трагедия произошла за пределами пляжа под Синим флагом, где за порядком следят спасатели. Обстоятельства ЧП выясняются.