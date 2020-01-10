Лиепая: вооруженные полицейские в масках вошли в трамвай и задержали несколько человек

В четверг около шести вечера полицейские в масках вошли в трамвай на перекрестке улиц Пелду и Кр. Валдемара в Лиепае и задержали четверых. Об этом газете Kurzemes Vārds сообщили очевидцы. Полиция случившееся подтвердила.

Лиепайчанин Алдис, ехавший в трамвае, рассказал изданию, что вооруженные полицейские в масках остановили трамвай и попросили водителя открыть передние двери. Они задержали трех мужчин и одну женщину, надели на них наручники, вывели из трамвая и посадили в полицейскую машину. "Помню, у мужчин были две большие сумки. В трамвае в это время находилось где-то 20-25 пассажиров", — рассказал он. По его мнению, полицейские были похожи на спецподразделение.

Лиепайчанка Илзе в момент задержания шла мимо. "Сначала я не поняла, почему трамвай не едет, если на светофоре разрешающий сигнал. Через секунду на большой скорости подъехал, кажется, нетрафарированный полицейский бусик, и из него выпрыгнули двое полицейских в масках. Из трамвая вывели сначала одного мужчину, потом трамвай проехал перекресток и опять остановился. Открылись все двери, и из них вышли еще двое мужчин и женщина. Ни один из них не было в полицейской форме", — рассказала она. По ее словам, мужчинам было лет 30-40, женщине — от 20 до 30. Как добавила Илзе, женщина не выглядела удивленной.

Немного позже из нетрафарированного микроавтобуса задержанных перевели в подъехавшую полицейскую машину.

В Госполиции агентству LETA подтвердили, что произошло задержание нескольких человек, которые, возможно, связаны с торговлей наркотиками. Более подробную информацию полиция обещает дать на следующей неделе.