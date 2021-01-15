Лиепая: выпавшая из окна девушка в тяжелом состоянии перевезена в Ригу
Foto: LETA

Девушка, которая в начале недели выпала из окна и попала в Лиепайскую региональную больницу, в минувший четверг
была перевезена в Детскую клиническую больницу.

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Об этом сообщает "Курземес вардс" со ссылкой на сотрудницу Лиепайской больницы Индру Грасе.

Ранее уже сообщалось, что в ночь на 12 января нелегальная вечеринка в Лиепае, на улице Целтниеку завершилась трагически для одной из участниц, которая упала со второго этажа. Девушку с очень тяжелой травмой головы доставили в реанимацию Лиепайской больницы.

Полиция установила, что несовершеннолетняя девушка не хотела неприятностей, поскольку была в состоянии алкогольного опьянения, и пыталась выбраться через окно на втором этаже.

Кроме того, стражи порядка выяснили, что в квартире группа из 10 человек, нарушая ограничения, отмечала день рождения. Половина гостей оказались несовершеннолетними. По делу начаты административный и уголовные процессы.

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