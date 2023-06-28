Лихач на BMW разогнался по Елгавскому шоссе до 181 км/ч

Водитель BMW на Елгавском шоссе превысил скорость на 91 километр в час 24 июня сотрудники Государственной полиции, контролируя движение на Елгавском шоссе, зафиксировали автомобиль BMW, который мчался из Элеи в Елгаву со скоростью 181 километр в час вместо разрешенных 90 км/ч, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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Разрешенная скорость движения при этом была превышена на 91 км/ч. Полицейские немедленно приказали остановить машину. Водитель BMW 1995 г. рожд. был оштрафован на 480 евро, а также лишен водительских прав на шесть месяцев. Возбуждено административное дело.

Государственная полиция призывает водителей не быть безрассудными и помнить, что превышение скорости, как и другие нарушения, ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников дорожного движения.