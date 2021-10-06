Лихач на BMW разогнался в черте города до 121 км/ч

По сообщению пресс-центра Курземского регионального управления полиции, 29 сентября, в 01.50 инспекторы Дорожной полиции зафиксировали на ул. Ринькю в Вентспилсе автомобиль BMW, водитель которого вместо разрешенных 50 км/ч гнал со скоростью 121 км/ч.

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Лихач не раскрыл стражам порядка причин, по которым он превысил допустимую в городской черте скорость на 71 км/ч, однако свою вину в содеянном грубом нарушении признал. По данному делу начат административный процесс.

Как отмечают в полиции, любителю быстрой езды грозит штраф в размере от 540 до 680 евро, а также лишение прав на 12 месяцев.