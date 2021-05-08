Лихачка, сбившая прохожую на "Лексусе", останется в тюрьме
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Рижский окружной суд оставил в силе приговор суда первой инстанции о четырех годах тюремного заключения для водительницы автомобиля Lexus, севшей за руль пьяной и сбившей насмерть другую женщину.

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Летом прошлого года в Риге на пешеходном переходе автомобиль Lexus, ехавший по улице Шмерля со скоростью выше дозволенной, насмерть сбил женщину. За рулем оказалась женщина, у которой не было водительских прав, в ее крови было 3,08 промилле алкоголя.

Рижский суд Видземского предместья в ноябре прошлого года приговорил ее к четырем годам лишения свободы и лишению прав на пять лет.

Осужденная обжаловала приговор, прося об условном сроке, однако Рижский окружной суд оставил приговор в силе.

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