Лихачка, сбившая прохожую на "Лексусе", останется в тюрьме

Рижский окружной суд оставил в силе приговор суда первой инстанции о четырех годах тюремного заключения для водительницы автомобиля Lexus, севшей за руль пьяной и сбившей насмерть другую женщину.
Летом прошлого года в Риге на пешеходном переходе автомобиль Lexus, ехавший по улице Шмерля со скоростью выше дозволенной, насмерть сбил женщину. За рулем оказалась женщина, у которой не было водительских прав, в ее крови было 3,08 промилле алкоголя.
Рижский суд Видземского предместья в ноябре прошлого года приговорил ее к четырем годам лишения свободы и лишению прав на пять лет.
Осужденная обжаловала приговор, прося об условном сроке, однако Рижский окружной суд оставил приговор в силе.