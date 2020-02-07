Ликвидирован пожар на предприятии по переработке шин: сгорело два здания

Ночью пожарным удалось ликвидировать обширный пожар в Броценском крае, где на территории предприятия горели шины и постройки, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Пожар, который начался в четверг в 4 часа утра, был ликвидирован в час ночи в пятницу. В целом сгорели шины на площади 500 кв. м и два здания площадью 300 кв. м.

Как сообщалось, пожар возник на территории ООО Makrol. Владелица предприятия Инита Абеле рассказала, что в сгоревшем здании находилось оборудование для размельчения шин и офис предприятия. Она не могла назвать объем причиненного ущерба, но отметила, что он будет большим.

По данным Firmas.lv, в 2018 году оборот Makrol составлял 117 806 евро, убытки — 15 639 евро.