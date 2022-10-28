Линдермана обвинили в оправдании войны в Украине и попытках провокации межнациональной розни

Прокуратура предъявила обвинение прокремлевскому активисту Владимиру Линдерману в целенаправленном оправдании и прославлении развернутой Россией агрессивной войны в Украине и попытках спровоцировать ненависть и рознь между представителями разных национальностей в латвийском обществе.

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Обвинение предъявлено по двум статьям Уголовного закона об оправдании и прославление преступлений против мира и военных преступлений, а также о действии, которое направлено на разжигание национальной ненависти или розни, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Адвокат Линдермана Елена Квятковская заявила агентству LETA, что ее подзащитный не признает вину и на данный момент ведется проверка обвинения, чтобы впрследствии высказать позицию прокуратуре.

Дело расследовалось Службой государственной безопасности (СГБ) до передачи в прокуратуру. Служба ранее сообщала, что СГБ начала этот уголовный процесс 7 июня этого года.

После начала вторжения России в Украину служба установила, что конкретный человек в интернет-среде на платформах свободного доступа целенаправленно и систематически распространял соответствующие интересам Кремля публикации, оправдывая военную агрессию России против Украины и ее жителей.

В ходе расследования СГБ установила, что деятельность лица в интернете также была направлена на возбуждение розни между группами населения разных национальностей, а именно латышами, русскими и украинцами. По оценке службы, цели лица состояли в том, чтобы воспрепятствовать мирному сосуществованию названных групп и объединению латвийского общества.

Также службой было обнаружено несколько десятков публикаций, в содержании которых прослеживаются признаки указанных уголовных преступлений. Лицо создавало как письменные публикации, так и видеоматериалы, содержание которых направлено против интересов национальной безопасности Латвии. Упомянутый контент публиковался как в социальных сетях, так и на сайтах, финансируемых Россией.

В ходе расследования было установлено, что лицо получало финансовое вознаграждение за создание контента, соответствующего интересам Кремля.

Уже сообщалось, что в июне суд заключил Линдермана под стражу, но недавно его отпустили под залог в размере 6000 евро.

СГБ установила и дополнительные ограничения — запрет на встречи и переписку с различными лицами, за исключением защитника.

Линдерман ранее уже бывал арестован. В 2018 году его задержали в связи с организованным Русским союзом Латвии митингом против постепенного перехода на латышский язык обучения в общеобразовательных учреждениях. Уголовный процесс был начат "для предотвращения возможной попытки под прикрытием якобы законной деятельности осуществить противоправную деятельность или для достижения противоправной цели". Затем это дело было закрыто.

Из-за прокремлевской позиции Линдермана он уже несколько лет находится под наблюдением спецслужб.