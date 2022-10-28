Линдермана обвинили в оправдании войны в Украине и попытках разжигания межнациональной розни

Прокуратура предъявила обвинение прокремлевскому активисту Владимиру Линдерману за целенаправленное оправдание и прославление агрессивной войны России на Украине, а также попытки разжигания розни между жителями Латвии разных национальностей.

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Обвинение предъявлено по двум статьям Уголовного закона — о прославлении и оправдании преступлений против мира и военных преступлений, а также о действиях, направленных на возбуждение национальной ненависти или розни.

Адвокат Линдермана Елена Квятковская сообщила агентству LETA, что ее подзащитный вины не признает и что в настоящее время ведется анализ обвинения, чтобы впоследствии высказать позицию прокуратуре.

Как установило СГБ, после вторжения России на Украину конкретное лицо целенаправленно и систематически распространяло соответствующие интересам Кремля сообщения неограниченному кругу лиц на свободно доступных площадках в интернете, оправдывая военную агрессию России против Украины и ее народа.

В ходе расследования СГБ установила, что деятельность лица в интернете также была направлена на возбуждение розни между группами населения разных национальностей, а именно латышами, русскими и украинцами. По оценке СГБ, цели лица состояли в том, чтобы воспрепятствовать мирному сосуществованию названных групп и объединению латвийского общества.

В ходе расследования СГБ обнаружила несколько десятков публикаций, в содержании которых прослеживаются признаки указанных уголовных преступлений. Лицо создавало как письменные публикации, так и видеоматериалы, содержание которых направлено против интересов национальной безопасности Латвии. Упомянутый контент публиковался как в социальных сетях, так и на сайтах, финансируемых Россией.

В ходе расследования было установлено, что лицо получало финансовое вознаграждение за создание контента, соответствующего интересам Кремля.

Уже сообщалось, что в июне суд заключил Линдермана под стражу, но недавно его отпустили под залог в размере 6000 евро.

СГБ установила и дополнительные ограничения — запрет на встречи и переписку с различными лицами, за исключением защитника.

Линдерман ранее уже бывал арестован. В 2018 году его задержали в связи с организованным Русским союзом Латвии митингом против постепенного перехода на латышский язык обучения в общеобразовательных учреждениях. Уголовный процесс был начат "для предотвращения возможной попытки под прикрытием якобы законной деятельности осуществить противоправную деятельность или для достижения противоправной цели". Затем это дело было закрыто.

Из-за прокремлевской позиции Линдермана он уже несколько лет находится под наблюдением спецслужб.