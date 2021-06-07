Литовец пытался ввезти в Латвию 150 тысяч евро: его подозревают в отмывании денег

Управление Налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов начало уголовный процесс против гражданина Литвы по подозрению в отмывании денег. Он пытался ввезти в Латвию 1 498 900 шведских крон (148 555 евро), сообщает LETA.

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В июне в Айнажи, на эстонско-латвийской границе был задержан гражданин Литвы, который пытался ввести в Латвию 1 498 900 шведских крон. Эту сумму он не задекларировал.

Начат уголовный процесс по части третьей статьи 195 Уголовного закона — по подозрению в легализации преступно нажитых средств в крупном объеме.