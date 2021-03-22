Литовский тренер по велоспорту погиб, пытаясь спасти собаку
Foto: Delfi lt.

27 февраля, спасая собаку, погиб тренер по велоспорту Вайдас Римкус. В воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что в реке Нерис, недалеко от места его гибели, было найдено тело мужчины. Предполагается, что это погибший спортсмен.

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Утром 21 марта пожарные получили сообщение от людей, которые целенаправленно искали Римкуса, исчезнувшего подо льдом реки Нерис.
Люди указали, что, скорее всего, обнаружили тело погибшего тренера.Полиция и пожарные заявляют, что такие утверждения обоснованы, но личность найденного человека еще не подтверждена.

Как уже сообщалось ранее, 27 февраля поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на реке Нерис под лед провалился мужчина. Пара гуляла с питомцем, который провалился первым, поэтому мужчина бросился спасать четвероногого друга. Когда лед треснул, женщине удалось спастись, однако речное течение затянуло Римкуса и собаку под лед.

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