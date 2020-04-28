Литва: изолирован мужчина, провозивший из Латвии на велосипеде алкоголь
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В воскресенье в Зарасайском районе работниками Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) был задержан гражданин Литвы, который вез на велосипеде алкоголь. Ему грозит штраф и назначена обязательная 14-дневная самоизоляция.

Как отмечает "Литовский курьер", пограничники заметили 26-летнего велосипедиста рядом с городком Турмантас. В настоящее время движение здесь запрещено, а дорога перекрыта.

Задержанный не скрывал, что ездил в Латвию за алкоголем. В его рюкзаке нашли 10 полулитровых бутылок водки Kalganoff. После допроса нарушитель был доставлен в помещение для самоизоляции Зарасайского самоуправления. Ему грозит штраф.

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