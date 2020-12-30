Литва: курьер компании Оmniva отравился испарениями жидкости, которая вылилась из посылки

Вечером 29 декабря вильнюсские пожарные-спасатели, врачи скорой помощи и полиция выехали на вызов на ул. Саулетяке в Вильнюсе: поступило сообщение о том, что курьер компании Omniva отравился неизвестным веществом из посылки.

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ЧП произошло, когда курьер Omniva около почтомата доставал посылки. Одна посылка, в которой, по предварительным данным, были какие-то бутылочки, упала, какое-то количество бутылок разбилось, пролилась жидкость. У вдохнувшего ее пары курьера Omniva начала кружиться голова.

Полиция оцепила место происшествия, врачи увезли курьера в больницу, в токсикологическое отделение. Пожарные-спасатели из команды по ликвидации химических инцидентов упаковали посылку и передали ее экспертам.