Литва: курьер компании Оmniva отравился испарениями жидкости, которая вылилась из посылки
Foto: DELFI.lt

Вечером 29 декабря вильнюсские пожарные-спасатели, врачи скорой помощи и полиция выехали на вызов на ул. Саулетяке в Вильнюсе: поступило сообщение о том, что курьер компании Omniva отравился неизвестным веществом из посылки.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

ЧП произошло, когда курьер Omniva около почтомата доставал посылки. Одна посылка, в которой, по предварительным данным, были какие-то бутылочки, упала, какое-то количество бутылок разбилось, пролилась жидкость. У вдохнувшего ее пары курьера Omniva начала кружиться голова.

Полиция оцепила место происшествия, врачи увезли курьера в больницу, в токсикологическое отделение. Пожарные-спасатели из команды по ликвидации химических инцидентов упаковали посылку и передали ее экспертам.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

ru.DELFI.lt

Sharing Options

16

Source

ru.DELFI.lt
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
5 идей новогодних подарков для жены или девушки