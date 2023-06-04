Литва: осужденный за убийство композитора зонтом, отсидел лишь половину срока

В Литве досрочно освобожден из тюрьмы Каролис Поцюнас, ранее осужденный на 10 лет за убийство композитора Томаса Добровольскиса. Поцюнас провел за решеткой меньше половины срока, сообщает литовский портал DELFI.

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"Я надеюсь, что его не выпустят на волю через 2-3 года, что он отсидит весь положенный срок, очистится от грязи", - говорила мать композитора Ангеле Шакалене. Но ее надежды не сбылись.

Поцюнаса, который на протяжении всего процесса отрицал свою вину, меньше чем через два года за хорошее поведение перевели в группу осужденных облегченного режима, ему разрешали покидать территорию колонии без охраны. Находясь в колонии, он изменил фамилию на Ракутис.

В июне 2020 года Ракутис сказал, что работает дорожным рабочим в Вильнюсе. Его перевели в учреждение, из которого он мог на работу и возвращаться только на ночь. Последние полгода на выходные его отпускали домой, а 25 мая судья Вильнюсского окружного суда Арунас Барткус принял решение освободить Ракутиса досрочно.

Судья отметил, что за время отбывания наказания Ракутис 8 раз получал поощрения (у него нет ни одного взыскания), когда попал в исправительное учреждение сразу же начал работать и учиться, сейчас он учится в Утенской коллегии, уже нашел работу программиста. В решении судья указал, что все это дает основания предполагать, что Ракутис больше не будет нарушать закон, и у него появится возможность возместить присужденный ущерб в размере 110 000 евро (до сих пор он заплатил 3636 евро).

Ранее судья Вильнюсского участкового Эгле Раманаускене отказалась удовлетворить запрос на досрочное освобождение Ракутиса, отметив, что он убил человека без всяких оснований, признал свою вину лишь отчасти и отрицал факт убийства из хулиганских соображений. Раманаускене признала, что Ракутис меняет свое поведение, но заметила, что важно учитывать интересы пострадавшей стороны и осуществление принципов правосудия. Постановление Раманаускене было обжаловано и отклонено Вильнюсским окружным судом.

Композитор Томас Добровольскис получил несовместимые с жизнью травмы в 2014 году в Вильнюсе, у бара Vingrių 17. Смертельный удар был нанесен зонтом. Мужчина скончался в больнице через две недели. Вильнюсский окружной суд констатировал, что решающий и единственный удар был нанесен Поцюнасом.

Суд пришел к выводу, что этот удар нанес Поцюнас: он вырвал зонт из рук другого участника драки, и ударил Добровольскиса, несмотря на то, что он в конфликте не участвовал.

По словам судьи Стасиса Лемежиса, "убивать Добровольскиса никто не хотел. Мы в это верим, поскольку не было никаких оснований для этого – ведь человек стоял с собакой, пил пиво, и тут неожиданно ему нанесли удар. Почему это сделали, сложно сказать, поскольку обвиняемые ничего не говорят. Но факт остается фактом, зонт из рук Поцюнаса в руки других людей не попал".

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Председатель коллегии судей отметил, что Поцюнас был самым активным участником драки у бара – он пришел туда и сразу начал драться, даже не выясняя, что происходит. За нарушение общественного порядка были осуждены и некоторые другие участники драки.