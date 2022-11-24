Литва: полиция задержалa сутенеров — украинка "зарабатывала" на своей соотечественнице

Клайпедская полиция, проверяя информацию о возможном использовании иностранцев в Литве, провела две операции, во время которых задержала сутенеров, наживавшихся за счет проституток.

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Полиция информировала, что первое расследование было начато после получения данных о том, что 30-летняя клайпедчанка (она ранее привлекалась к ответственности за сутенерство) наживается за счет проституции. Выяснилось, что объявления о сексуальных услугах публиковались на одном из интернет-порталов. В конце октября 2022 г. в одном из массажных салонов (действовал на квартире) полиция задержала 20-летнюю девушку, которая работала проституткой.

Во время обыска в помещении нашли средства, необходимые для секса и деньги (возможно, заработанные за счет предоставления сексуслуг) — больше 400 евро. В тот же день в Клайпеде была задержана и сутенерша. В доме подозреваемой обнаружили, вероятно, допинг и, возможно, незаконно полученные 1000 евро. Подозревают, что организатор "бизнеса" нашла девушку, которая может предоставлять сексуслуги, и помещение, предоставила ей все необходимые средства, общалась с клиентами, размещала объявления, большую часть заработанных девушкой денег забирала сутенерша.

Подозреваемая была задержана, позже ей назначили письменную подписку о невыезде и периодическую регистрацию в полиции. Временно ограничили ее права на полученные незаконным путем средства — более 1400 евро, изъятые во время обысков.

Второе расследование было начато, когда поступило сообщение о том, что используют девушек из Украины. Выяснилось, что украинки предоставляли сексуальные услуги в Клайпеде и Таураге, объявления размещались в интернете. В середине ноября 2022 г. в таурагской квартире застали 23-летнюю гражданку Украины, которая занималась проституцией.

Во время обыска в квартире обнаружили средства для оказания сексуслуг, деньги и, как подозревают, наркотики. В тот же день в Таураге задержаны подозреваемые в организации нелегальной деятельности — 29-летнюю Украинку и 47-летнего, ранее не судимого клайпедчанина. Во время обыска в их домах в Клайпеде были обнаружены средства для оказания сексуслуг и деньги, вероятно, полученные незаконным путем (больше 21 000 евро в разной валюте).

Подозревают, что 29-летняя украинка нашла 23-летнюю и предложила ей приехать в Литву, чтобы работать проституткой, арендовала квартиры в Клайпеде и Таураге. Ее 47-летний сообщник размещал объявления в интернете, общался с клиентами, отправлял их по указанным адресам. Согласно имеющимся данным, половину заработка молодая женщина отдавала сутенерам.

Подозреваемые были задержаны, позже им назначили меры пресечения в виде письменной подписки о невыезде и изъятия документов. Временно ограничены права подозреваемых на деньги За организацию проституции грозит лишение свободы на срок до 6 лет.