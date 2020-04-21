Литва: продолжаются поиски убитого тренера по хоккею

В Рокишкисе с минувшей среды разыскивают 49-летнего Геннадия Фитингова, работавшего тренером по хоккею. Предполагают, что мужчина был убит. Однако его тело до сих пор не найдено.

По словам представителя Паневежского комиссариата полиции Орландаса Буткуса, пока ни детали, ни мотивы убийства назвать не могут. И тренера и подозреваемого в его убийстве полиция характеризует, как "нормальных людей". Правда, подозреваемый ранее попадал в поле зрения полиции из-за неуплаты алиментов.

Выяснилось, что 15 апреля вечером Фитингов с подозреваемым вместе выпивали. Близкие тренера начали его искать в тот же вечер, как только он не появился дома. 16 апреля вечером они обратились в полицию, а 17 апреля был задержан подозреваемый. В доме подозреваемого, где, как предполагают и было совершено убийство, был проведен обыск. Были обнаружены улики.

По неофициальным данным, в пруду рядом с усадьбой нашли ковер с пятнами крови. В пятницу было выдано разрешение на арест подозреваемого на месяц. Подозреваемый не говорит, где спрятано тело. Полиция с помощью пожарных-спасателей и волонтеров иже несколько дней ищет тело: прочесывает леса, болота.

Полиция просит всех, кто 16 апреля с 00 до 18 ч. видел в Рокишкском районе, в окрестностях деревень Жебишкис, Стирнишкяй, Казлишкяй синий VW Sharan или зафиксировал его с помощью видеорегистратора, звонить по номеру 112.