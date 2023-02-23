Литва: пьяные граждане Латвии дважды за день попались на одной и той же машине
Foto: LETA

Полиция Йонишкского района задержала пьяную гражданку Латвии, управлявшую автомобилем. Пока полиция заполняла документы, на том же автомобиле уехал еще более пьяный соотечественник водителя.

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Полиция Шяуляйского округа отмечает, что 20 февраля, на lороге Йонишкис-Жагаре-Новая Акмяне был остановлен автомобиль VW Passat. Автомобилем управляла гражданка Латвии (1976 г.р.). Она была пьяна (1,68 промилле).

Выяснилось также, что у женщины нет прав на вождение. Полиция забрала у нее ключи от автомобиля и посадила женщину в служебный авто. Через полчаса полиция остановила тот же автомобиль.

На этот раз им управлял еще более пьяный (2,03 промилле) гражданин Латвии (1993 г.р.), у которого также не было прав на вождение. Обоих граждан Латвии задержали и поместили в КПЗ. Ведется расследование.

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