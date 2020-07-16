Литва: пьяный военнослужащий повредил микроавтобус, принадлежащий гражданину Латвии
Foto: DELFI.lt

Военнослужащий литовского артиллерийского батальона генерала Ромуальдаса Гиедрайтиса вместе со своим другом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредили микроавтобус Fiat Ducato и электровелосипед Pegasus, принадлежащие гражданину Латвии.

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Как отмечают литовские СМИ, инцидент произошел в минувшую субботу, на стоянке в деревне Вельжяй Радвилишкского района. При поверке в организме военнослужащего констатировали 1,55 промилле, у его приятеля — 1,09 промилле.

Оба хулигана были задержаны и доставлены в следственный изолятор Главного комиссариата полиции Шяуляйского района. Им придется возместить латвийцу нанесенный ущерб. Следствие по делу продолжается.

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