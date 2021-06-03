Литва: СК не будет расследовать вероятный картель, в котором упоминались латвийские компании

Литовский Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) прекратил расследование о вероятном незаконном картельном соглашении четырех строительных предприятий во время участия в конкурсах на реконструкцию набережных и других объектов Клайпедского морского порта, сообщил СК.

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Расследование начато в сентябре 2018 года, после получения информации Службы спецрасследований (ССР), позволяющей подозревать, что латвийские компании Latvijas tilti и BMGS, а также литовские компании Hidrostatyba и Borta могли заключить запрещенное соглашение, ограничивающее конкуренцию.

Однако, как сообщается, Вильнюсский окружной суд 10 мая на закрытом заседании окончательно признал, что решение клайпедских прокуроров разрешить передать СК часть данных досудебного расследования является незаконным, поэтому СК исключила эти данные из расследования.

Поскольку оставшиеся доказательства недостаточны для установления нарушения, принято решение расследование прекратить.

В мае 2017 года сообщалось, что ССР в рамках расследования о мошенничестве и злоупотреблениях провела обыски в офисе Hidrostatyba, а латвийские правоохранители — по месту жительства и на рабочем месте председателя правления BMGS Светланы Афанасьевой.

Правоохранители подозревали, что эти предприятия могли заранее договориться об участии в открытых конкурсах и подписали договор подряда дороже более чем на три миллиона евро.