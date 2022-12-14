Литва: в ДТП с участием фуры из Латвии пострадали двое юношей
Foto: Delfi.lt "Žemaitija“ rallijs (D. Kibirkščio nuotr.)

Неблагоприятные погодные условия и обледеневшие дороги стали причиной десятка аварий, которые произошли в среду утром в Литве.

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Около 9 утра, в деревне Гиреле (Шяуляйский район) водитель автомобиля Opel Vectra на обледенелой дороге обогнал грузовик Scania, которым управлял 47-летний гражданин Латвии. Во время обгона легковушка столкнулась с полуприцепом фуры, а затем от удара слетела в кювет.

В ДТП пострадали водитель и пассажир в возрасте 18 и 19 лет, находившиеся в момент аварии в Opel. Обстоятельства ДТП выясняются.

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