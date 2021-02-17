Литва: в лесу поймали педофила и заставили целовать ботинки девочки, которой он назначил свидание
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Литовская полиция сообщила, что 15 февраля, в Вильнюсе, на тропинке в Каролинишкском лесу, на молодого человека (1998 г.р.) напали пять человек, которые требовали у него денег и забрали карту идентификации личности. Было начато расследование по факту самоуправства и похищения чужого документа. Однако выяснилось, что группа молодых людей поймала в лесу педофила.

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В социальной сети появилось видео, на котором запечатлено, как поймали и допрашивали молодого человека, который добивался секса с малолетней девочкой. Выяснилось, что молодой человек в интернете переписывался с 12-летней девочкой, назначил ей свидание в Каролинишкском лесу. Но на свидание девочка привела пятерых юношей (судя по записи, переписка педофила с девочкой попалась на глаза одному из юношей).

Юноши схватили педофила, повалили в снег: "Сейчас поговорим с полицией". С помощью изоленты они связали ему руки, заклеили рот. Напомнили ему, что ждет педофилов за решеткой и назначили "штраф" в размере 2500 евро и дали срок неделю. Один из юношей взял из кошелька пойманного молодого человека карту идентификации личности и сказал: "Возьмем пока твой документ. Я знаю, где ты живешь, с кем ты общаешься, все знаю. Если через неделю не будет денег, мы обратимся в полицию. Тебя ждет 10-15 лет. Знаешь, что с тобой там будут делать?".

Потом юноши позвали девочку, с которой педофил переписывался. Они велели молодому человеку встать на колени и извиниться перед ней. "Знаешь, за что ты должен извиниться? Расскажи, что ты собирался с ней делать", — сказал один из юношей. "Я думал, мы подружимся", — ответил связанный.

Он отрицал, что хотел воспользоваться девочкой, но один из юношей достал телефон и сказал: "Это я с тобой переписывался. Если здесь будет твое согласие на секс, мы тебя запинаем ногами. Признавайся". Молодой человек понял, что переписка сохранилась, поэтому сознался в том, в чем его обвиняли.

"Не можешь найти 18-19-летних девушек? Их полно. Целуй ботинки", — приказали связанному молодому человеку, и тот это сделал.

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